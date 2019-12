【KTSF 吳倩妤報導】

服務亞裔社區的非牟利組織家橋驛社,將於週六晚在東灣奧克蘭(屋崙)的Oracle Arena場館舉行每年一度的慈善演唱會,今年的演出者是香港知名藝人鄭伊健,他週四出席記者會,表示今次會是一個很特別的演唱會。

剛下飛機的鄭伊健,表示身體有點累:”少少累,我想大家都知時間有小小差距,現在很昏迷,不過見到大家好精神。”

鄭伊健週四一下飛機,就去到奧克蘭出席記者會,他表示:”這不單只是一個演唱會,好像一個派對,我需要一個口才了得的人,所以邀請了林曉峰來。”

除了林曉峰,他今次還請了多年的音樂拍檔陳光榮,以及導演好友錢偉國來為他設計舞台,之後他們一行人更帶備下午茶點,探訪老人中心。

今次鄭伊健前來灣區,主要是應家橋驛社邀請,出席該社每年一度的慈善演唱會。

