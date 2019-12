【KTSF】

東灣Hayward市一名疑犯週四下午與警方展開高速追逐,雙方的汽車最後迎頭相撞,疑犯被捕。

Hayward市警員週四下午4時左右發現一名疑犯,他懷疑與多宗持械劫案有關,疑犯當時正在駕車,警員嘗試截停他時,疑犯駕車沿Mission大道北行逃去。

警方追截約一分鐘,疑犯的汽車在Tennyson路與一輛警車迎頭相撞。

車禍中,疑犯與警員都沒有受傷,疑犯立即被捕,Mission大道一度需要封閉。

