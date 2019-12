法國工會全國大罷工 遊行期間爆警民衝突（視頻）

【KTSF】

法國工會發起全國大罷工,抗議政府推行退休制度改革,並要求政府撥出更多資源,改善醫療等公共服務。

週四全法國各地都有示威遊行,當中以巴黎的遊行規模最大,報稱有25萬人參加,他們來社會各個階層,除了各行業的工人之外,還有公務員、民營企業員工、學生,當然少不了過去一年來未停過示威抗議社會經濟不平等的黃背心分子。

工會指,所有的民意調查都顯示,社會反對政府提出的退休改革,大罷工與大示威是要逼政府撤回法案。

今次改革重點在於將法國當前五花八門的退休制度逐步精簡劃一化,並簡化退休金計算方式,方便管理,此外,改革計劃又會將部份國營企業員工的退休年齡,提高至與民企員工相等,比如鐵路工人,現時到了52歲可以退休,將改為63歲,政府每年因此可節省大筆開支。

有示威者表示,他們上街並不止是聲援工會,他們還有其他訴求,比如要求政府撥出多的資源,改善醫療等公共服務。

在遊行期間也照例發生警民衝突,連場的衝突到晚上才稍為平息,工會表示,今次行動無限期,大巴黎地區的地鐵,以至全法國的鐵路交通運輸,以及公共服務也都大受影響。

