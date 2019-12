【KTSF】

佛羅里達州Pensacola海軍航空基地週五早上發生槍擊案,8人送院搶救,海軍確認3人被殺,另外槍手已被撃斃。

其中一名傷者在送院後死亡,傷者包括兩名最先趕到現場的縣警,其中一人擊斃槍手,二人已送院治療。

事發的海軍航空基地僱用逾16,000名官兵及7,400名文職人員,是美國海軍最歷史悠久的軍事基地之一,位於Pensacola西南方的沿海地區,是當地經濟的主要命脈。

這次是一週內,美國海軍基地發生的第二宗槍擊案,週三在夏威夷珍珠港的海軍基地,一名水兵開槍擊斃3名文職人員,之後吞槍自殺。

