中國或豁免對部分美國大豆和豬肉加徵關稅

中美繼續磋商首階段貿易協議,在這個談判的關鍵時刻,中國國務院關稅稅則委員會宣布,計劃寬免部分美國進口農產品和豬肉關稅。知情人士指這樣做是釋出善意,向美方展示中方有意履行協議。

根據公布,中國企業從美國進口商品,委員會對大豆和豬肉等商品,不會加徵針對美國301措施的反制關稅。

委員會沒有透露還有甚麼商品獲豁免,亦無提及購入商品的種類、價值,僅表示企業要自行進口、自負盈虧。

路透社引述業界消息人士說,中國此舉是釋出善意,旨在擴大國內採購,向美方作出保證,展示中方有意履行協議。

國內非洲豬瘟疫情持續,豬肉供應短缺令價格大幅上漲,需要從外國進口豬肉滿足龐大需求。

有北京政府顧問說,豁免向豬肉徵稅是一舉兩得,既能滿足市場需求,亦能縮窄與美國的貿易逆差。

顧問又說,從美國購入大豆比購買巴西大豆好,因為巴西大豆價格較高,而且貨源都是來自美國。

美國原定本月15日向逾1,500億美元中國貨加徵關稅,期限在即,但總統特朗普仍未說實會否徵稅,僅說兩國官員正磋商,進展良好。

