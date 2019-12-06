中國或豁免對部分美國大豆和豬肉加徵關稅

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中美繼續磋商首階段貿易協議，在這個談判的關鍵時刻，中國國務院關稅稅則委員會宣布，計劃寬免部分美國進口農產品和豬肉關稅。知情人士指這樣做是釋出善意，向美方展示中方有意履行協議。

根據公布，中國企業從美國進口商品，委員會對大豆和豬肉等商品，不會加徵針對美國301措施的反制關稅。

委員會沒有透露還有甚麼商品獲豁免，亦無提及購入商品的種類、價值，僅表示企業要自行進口、自負盈虧。

路透社引述業界消息人士說，中國此舉是釋出善意，旨在擴大國內採購，向美方作出保證，展示中方有意履行協議。

國內非洲豬瘟疫情持續，豬肉供應短缺令價格大幅上漲，需要從外國進口豬肉滿足龐大需求。

有北京政府顧問說，豁免向豬肉徵稅是一舉兩得，既能滿足市場需求，亦能縮窄與美國的貿易逆差。

顧問又說，從美國購入大豆比購買巴西大豆好，因為巴西大豆價格較高，而且貨源都是來自美國。

美國原定本月15日向逾1,500億美元中國貨加徵關稅，期限在即，但總統特朗普仍未說實會否徵稅，僅說兩國官員正磋商，進展良好。

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