中美貿易談判可能有進展之際,中國要求美國駐華外交人員通報接觸對象,稱是要反制美國。

中國外交部發言人華春瑩證實,在週三照會美國駐華外交人員,並要求他們與地方官員會面,以及訪問教育和研究機構前必須提前五天書面通知外交部。

回應美方10月對中國駐美國外交人員設下限制,華春瑩再次敦促美方糾正錯誤,撤銷有關決定,又說支持美國等各國駐華外交人員依法在中國進行正常的公務活動。

