流感已遍及加州多地 迄今16人死

【KTFS 黃恩光報導】

加州公共衛生部指出,目前流感已經遍及加州大部分地區,其中包括灣區,今個流感季節,全加州最少有16人死於流感,另外有兩個兒童因為流感而死亡。

加州公共衛生部週五發布的消息指出,流感季節較過去幾年提早開始,由9月尾至今,全州有16宗死亡個案,死者的死亡證上註明是流感導致死亡,另外,有兩名18歲以下的兒童死於流感。

預防流感最有效的方法是接受流感疫苗,衛生部建議6個月大或以上人士應該接受流感疫苗,而5歲以下的幼兒、孕婦、長者以及長期病患人士,例如有心臟病、肺病、糖尿病和有哮喘的人士,特別需要疫苗保護。

州公共衛生部的資料顯示,加州的流感達到普及的程度,即是州大部分地區都有流感個案,其中包括灣區9個縣,衛生部特別提醒大家,吸食電子煙引發的肺病,早期症狀與流感相似,求診時應該告訴醫生有吸食電子煙的習慣。

流感的症狀包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、頭痛和疲倦等。

聯邦疾控中心指出,患流感的人,一般幾天就會痊癒,不過流感也可能引致嚴重併發症,導致患者入院甚至死亡。

