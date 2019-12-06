流感已遍及加州多地 迄今16人死

【KTFS 黃恩光報導】

加州公共衛生部指出，目前流感已經遍及加州大部分地區，其中包括灣區，今個流感季節，全加州最少有16人死於流感，另外有兩個兒童因為流感而死亡。

加州公共衛生部週五發布的消息指出，流感季節較過去幾年提早開始，由9月尾至今，全州有16宗死亡個案，死者的死亡證上註明是流感導致死亡，另外，有兩名18歲以下的兒童死於流感。

預防流感最有效的方法是接受流感疫苗，衛生部建議6個月大或以上人士應該接受流感疫苗，而5歲以下的幼兒、孕婦、長者以及長期病患人士，例如有心臟病、肺病、糖尿病和有哮喘的人士，特別需要疫苗保護。

州公共衛生部的資料顯示，加州的流感達到普及的程度，即是州大部分地區都有流感個案，其中包括灣區9個縣，衛生部特別提醒大家，吸食電子煙引發的肺病，早期症狀與流感相似，求診時應該告訴醫生有吸食電子煙的習慣。

流感的症狀包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、頭痛和疲倦等。

聯邦疾控中心指出，患流感的人，一般幾天就會痊癒，不過流感也可能引致嚴重併發症，導致患者入院甚至死亡。

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