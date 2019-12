Blue Shield推”藍天”計劃 在公立初高中推廣精神健康服務（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州Blue Shield保健計劃推行”藍天”BlueSky計劃,在公立初中與高中推廣精神健康服務。

位於東奧克蘭(屋崙)的Coliseum College Preparatory Academy(CCPA)是一所初中和高中,校長表示,這裡的學生面對的精神健康問題,主要與現實生活有關。

CCPA校長Amy Carozza說:”這裡的移民問題很現實,家長被帶走,家長在其他國家,不獲准回來,有人失去家園,每星期搬家,當天不知道住在那裡,有人沒有食物。”

CCPA輔導員Rosalind Kingsley-Hurst說:”我看到學生很焦慮和憂鬱,許多學生覺得不能向他人傾訴,當他們來到我的辦公室,放心分享他們的感受,有很強大作用。”

為了在這些充滿挑戰的社區推廣精神健康服務,加州Blue Shield保健計劃設立”藍天”BlueSky計劃,在奧克蘭和San Leandro十幾間初中和高中提供輔導員訓練教職員,關注學生的精神健康,以及提供網上精神健康資訊。

Blue Shield保健計劃代表Antoinette Mayer說:”加州教育工作者面對學生精神健康需要,我們作為保健計劃,明白精神健康很重要,透過BlueSky計劃,我們為最有需要的學生提供一對一輔導服務。”

保健計劃指出,青春期的少年男女面對許多心理上的挑戰,及早正視問題,可避免成年時產生嚴重病症。

在參與計劃的學校,”藍天”輔導服務是免費的,學生不需要持有健康保險。

校長指出,當學生的精神健康得到照顧,他們會更願意上學和專心學習。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。