Blue Shield推”藍天”計劃 在公立初高中推廣精神健康服務（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州Blue Shield保健計劃推行”藍天”BlueSky計劃，在公立初中與高中推廣精神健康服務。

位於東奧克蘭（屋崙）的Coliseum College Preparatory Academy（CCPA）是一所初中和高中，校長表示，這裡的學生面對的精神健康問題，主要與現實生活有關。

CCPA校長Amy Carozza說：”這裡的移民問題很現實，家長被帶走，家長在其他國家，不獲准回來，有人失去家園，每星期搬家，當天不知道住在那裡，有人沒有食物。”

CCPA輔導員Rosalind Kingsley-Hurst說：”我看到學生很焦慮和憂鬱，許多學生覺得不能向他人傾訴，當他們來到我的辦公室，放心分享他們的感受，有很強大作用。”

為了在這些充滿挑戰的社區推廣精神健康服務，加州Blue Shield保健計劃設立”藍天”BlueSky計劃，在奧克蘭和San Leandro十幾間初中和高中提供輔導員訓練教職員，關注學生的精神健康，以及提供網上精神健康資訊。

Blue Shield保健計劃代表Antoinette Mayer說：”加州教育工作者面對學生精神健康需要，我們作為保健計劃，明白精神健康很重要，透過BlueSky計劃，我們為最有需要的學生提供一對一輔導服務。”

保健計劃指出，青春期的少年男女面對許多心理上的挑戰，及早正視問題，可避免成年時產生嚴重病症。

在參與計劃的學校，”藍天”輔導服務是免費的，學生不需要持有健康保險。

校長指出，當學生的精神健康得到照顧，他們會更願意上學和專心學習。

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