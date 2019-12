【KTSF】

澳洲破獲有史以來當地最大宗的冰毒走私案,撿獲價值接近10億美元的毒品,當局同時拘捕兩名海關人員和一名資訊科技人員。

澳洲警方表示,他們撿獲的毒品來自泰國,以真空包裝收藏在一批立體聲擴音器內,當中包括1.7噸冰毒,市值大約8.18億,另外還有82磅重的海洛英,也是自從2017年以來,當地撿獲的最大批海洛英。

被捕的一對在海關工作的夫婦,以及另外一名男人週四首度上庭,他們被控的控罪最高刑罰是終身監禁。

