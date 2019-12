灣區再有風暴吹襲 週五週六料下大雨

【KTSF 江良慧報導】

另一股風暴即將在週五抵達灣區,預計週五和週六都會很大雨。

根據國家氣象局發布的消息,從週五開始,將有一股冷鋒抵達灣區,這將為廣泛地區帶來降雨和強風,一些地方也會出現冰雹。

氣象局發布的畫面,可見週五會下大雨的北加州地區,從靠近俄勒岡州的Eureka到南灣聖荷西,到東部靠近太浩湖的地區,而週六下大雨的地區會擴大,到加州中部的Fresno一帶。

整個週末的降雨量,城市地區將會有0.5 到1.25英寸,降雨量最高的地區將會是北灣和南灣的山區,可以多達4吋。

氣象局表示,一些地方將會淹水,樹木倒塌、泥石流和停電,週五下午和傍晚的通勤預料將會受到影響,細雨和一些地方的雷陣雨,將會持續到週日上午。

針對Sonoma縣最近發生山火的Kincaid地區,氣象局也表示,可能會出現洪水暴發,而南向強風也將從週五上午10點出現,一直到週六上午7點。

而在這股雨勢之後,下週一到週三預料會因為一團高氣壓的到來而暫停下雨。

