灣區再有風暴吹襲 週五週六料下大雨

【KTSF 江良慧報導】

另一股風暴即將在週五抵達灣區，預計週五和週六都會很大雨。

根據國家氣象局發布的消息，從週五開始，將有一股冷鋒抵達灣區，這將為廣泛地區帶來降雨和強風，一些地方也會出現冰雹。

氣象局發布的畫面，可見週五會下大雨的北加州地區，從靠近俄勒岡州的Eureka到南灣聖荷西，到東部靠近太浩湖的地區，而週六下大雨的地區會擴大，到加州中部的Fresno一帶。

整個週末的降雨量，城市地區將會有0.5 到1.25英寸，降雨量最高的地區將會是北灣和南灣的山區，可以多達4吋。

氣象局表示，一些地方將會淹水，樹木倒塌、泥石流和停電，週五下午和傍晚的通勤預料將會受到影響，細雨和一些地方的雷陣雨，將會持續到週日上午。

針對Sonoma縣最近發生山火的Kincaid地區，氣象局也表示，可能會出現洪水暴發，而南向強風也將從週五上午10點出現，一直到週六上午7點。

而在這股雨勢之後，下週一到週三預料會因為一團高氣壓的到來而暫停下雨。

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