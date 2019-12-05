舊金山有賊人駕車撞住屋車庫圖爆竊 鄰居發現報警（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山日落區一個安靜的社區，週三早上發生住宅盜竊案，賊人開pick up貨車撞爛住宅車庫的門，企圖入屋盜竊，一名警覺的鄰居及時發現，以及制止賊人繼續犯案。

案發現場是16 Avenue夾Noriega街，警方表示，早上10點幾有人報案，現場可見到住宅車庫的門撞爛了，玻璃有被人擊打過的痕跡，居住在隔壁的鄰居不願意上鏡頭，她告訴我們案發經過。

報案鄰居說：”我聽到撞擊聲，於是往外看，他們用貨車車頭撞車庫門，有一個人用撬棍打爛玻璃，我阻止他們，我喊警察，我會報警。”

這名鄰居表示，當賊人聽到”警察”就立刻開車逃跑，並沒有進入屋內，鄰居立刻報警，當時屋裡面沒有人。

案發現場一帶很安靜，從行人道看這棟住宅，窗戶沒有窗簾，可看見屋裡面，大門是玻璃，看到近門口處擺放不少零食。

報案鄰居表示，事主是個醫生，週三早上將近10點，屋裡面的人離開之後不久，賊人就上門。

鄰居表示，賊人很年輕，駕駛一輛類似這輛pick up的小貨車。

這名鄰居在這裏已居住了42年，她說社區一向寧靜，對案件感到震驚。

她形容這裡的居民關係緊密，對於不尋常的事情很警覺。

警方表示，總共有3個賊人，他們仍然在逃，警方正在調查案件。

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