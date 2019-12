舊金山有賊人駕車撞住屋車庫圖爆竊 鄰居發現報警（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山日落區一個安靜的社區,週三早上發生住宅盜竊案,賊人開pick up貨車撞爛住宅車庫的門,企圖入屋盜竊,一名警覺的鄰居及時發現,以及制止賊人繼續犯案。

案發現場是16 Avenue夾Noriega街,警方表示,早上10點幾有人報案,現場可見到住宅車庫的門撞爛了,玻璃有被人擊打過的痕跡,居住在隔壁的鄰居不願意上鏡頭,她告訴我們案發經過。

報案鄰居說:”我聽到撞擊聲,於是往外看,他們用貨車車頭撞車庫門,有一個人用撬棍打爛玻璃,我阻止他們,我喊警察,我會報警。”

這名鄰居表示,當賊人聽到”警察”就立刻開車逃跑,並沒有進入屋內,鄰居立刻報警,當時屋裡面沒有人。

案發現場一帶很安靜,從行人道看這棟住宅,窗戶沒有窗簾,可看見屋裡面,大門是玻璃,看到近門口處擺放不少零食。

報案鄰居表示,事主是個醫生,週三早上將近10點,屋裡面的人離開之後不久,賊人就上門。

鄰居表示,賊人很年輕,駕駛一輛類似這輛pick up的小貨車。

這名鄰居在這裏已居住了42年,她說社區一向寧靜,對案件感到震驚。

她形容這裡的居民關係緊密,對於不尋常的事情很警覺。

警方表示,總共有3個賊人,他們仍然在逃,警方正在調查案件。

