舊金山戶外公共警報系統進行升級 需停用兩年

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山戶外公共警報系統原本每週二中午都會固定測試音響，因為系統升級，將暫停兩年測試與使用。

該系統遍布整個城市，由119個警報器組成，用來發出有關海嘯、水污染或輻射襲擊等緊急情況的警報。

本來每週二中午都會測試，但因為升級系統緣故，必須暫停兩年，政府將花費250萬美元，改善系統的可靠性與安全性。

該系統自第二次世界大戰開始使用至今，最後一次升級是在2005年，這次升級主要是要確保不受駭客攻擊。

因為2017年時曾有駭客入侵達拉斯的城市應急系統，並引發了156個警笛聲，當地政府花了2小時才關閉系統。

舊金山的警報系統前一次真的派上用場，是在2012年金銀島上警告人們供水系統受到污染。

系統升級後，除了警報聲外，同時也將與無線警報及社群媒體連線。

這兩年間，舊金山居民可以上網http://www.alertsf.org登記緊急訊息服務，查看緊急事件。

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