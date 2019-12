舊金山戶外公共警報系統進行升級 需停用兩年

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山戶外公共警報系統原本每週二中午都會固定測試音響,因為系統升級,將暫停兩年測試與使用。

該系統遍布整個城市,由119個警報器組成,用來發出有關海嘯、水污染或輻射襲擊等緊急情況的警報。

本來每週二中午都會測試,但因為升級系統緣故,必須暫停兩年,政府將花費250萬美元,改善系統的可靠性與安全性。

該系統自第二次世界大戰開始使用至今,最後一次升級是在2005年,這次升級主要是要確保不受駭客攻擊。

因為2017年時曾有駭客入侵達拉斯的城市應急系統,並引發了156個警笛聲,當地政府花了2小時才關閉系統。

舊金山的警報系統前一次真的派上用場,是在2012年金銀島上警告人們供水系統受到污染。

系統升級後,除了警報聲外,同時也將與無線警報及社群媒體連線。

這兩年間,舊金山居民可以上網http://www.alertsf.org登記緊急訊息服務,查看緊急事件。

