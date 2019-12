南京大屠殺82週年 舊金山華埠週日舉行南京祭活動（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

南京大屠殺事件即將屆滿82週年,社區關注人士週三宣布,將在本週日舉行南京祭活動,要求日本政府正視歷史,向中國及受其侵略的國家道歉,出席人士也抗議明年東京奧運日本軍旗獲准入場的決定。

灣區的南京祭活動今年已經邁入第23屆,本週日將在舊金山華埠的中華文化中心舉行,要求日本政府就82年前犯下的南京大屠殺罪行認錯道歉。

南京大屠殺索賠聯盟主席張藍真說:”南京大屠殺是1937年12月13日,日本攻陷了中國南京,然後在6個星期裡面,殺死了30萬我們的同胞,然後有2萬的婦女也被強姦,被迫害。”

退休法官鄧孟詩說:”南京祭不只是紀念南京的受害者,也是記念每一個在中國受害的中國人,和亞洲的亞裔人,被日本殘殺、強姦、毁滅的城市和社會,我們都紀念的。”

南京祭活動由南京大屠殺索賠聯盟、聯合抗日戰爭史實維護會、舊金山灣區統促會和慰安婦正義聯盟共同舉辦,活動免費參加,希望外界不要忘記這段歷史,也為受害人討回公道。

舊金山灣區統促會副理事長雷振澤說:”日本到目前為止,都還沒對這個事實正面面對。”

中華總會管總董陳社烈說:”南京大屠殺是侵華日軍公然違反國際人權協議,還有人類基本道德,是世界人類文明史上的極大浩劫。”

週三會中也有在二戰中受害的家屬現身說法。

舊金山華人合唱團團長白世昌說:”我的哥哥就是在日本軍國主義侵略東北的時候搞細菌戰,我哥哥就被感染細菌死去,死不見屍,日本人收走了,他們搞研究去了。”

也有關注人士抗議2020東京奧運允許日本軍旗入場,呼籲支持者寫信向奧委會抗議,或是上網到http://Change.com簽名請願,拒絕日本軍旗進入奧運。

抗日戰爭史實維護會會長張昭富說:”大家可以想像的到,納粹的旗若在奧運會可以帶進去嗎?為什麼納粹的軍旗不能帶進去,為什麼日本的軍旗可以帶進去?”

主辦單位也表示,他們在準備一項新科技,希望未來可以讓民眾可以透過這個科技技術,直接可以聽到受害人的見證。

這次的南京祭除了會邀請政界和僑界代表發言,還會介紹一本描述二戰時期親身經歷的書,並且宣布一項新的計劃,將以新科技紀錄南京大屠殺及慰安婦倖存者的見證,透過影音互動的方式,將歷史保留下來。

退休法官郭麗蓮說:”人能夠提出問題,訪問這個受害者,做出一個實時反應,這個是很好的,很像是在現實中跟你談話一樣。”

南京祭這個星期天下午1點到3點於中華文化中心舉辦,民眾可自由入場。

