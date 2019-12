法官裁定San Mateo市府有權無須遵從州法否決房屋項目

【KTSF 吳宇斌報導】

早前有灣區房屋團體入禀法院,控告中半島San Mateo市拒絕通過在該市的一處房屋發展項目,違反加州房屋法例,上月San Mateo縣高等法院法官裁定,San Mateo市府勝訴。

根據《舊金山紀事報》報導,控告San Mateo市府的團體表示,該房屋項目符合該處地段的土地使用規定,根據加州住房責任法案(California’s Housing Accountability Act),市府理應批准項目,但San Mateo市議會則以建築物設計高度超出市府指引而拒絕房屋項目。

San Mateo縣高等法院法官上月裁定San Mateo市府勝訴,指規劃和土地使用事宜屬地方政府的市政事務,San Mateo市作為Charter City特許城市,有憲法賦予的權力管理當地的事務,而毋須依從州府的房屋法例。

報導指在加州有超過120個特許城市,包括舊金山、奧克蘭(屋崙)和聖荷西,住房在這些城市也緊缺,裁決引起了房屋發展商和團體對房屋危機的擔憂。

