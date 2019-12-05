法官裁定San Mateo市府有權無須遵從州法否決房屋項目

【KTSF 吳宇斌報導】

早前有灣區房屋團體入禀法院，控告中半島San Mateo市拒絕通過在該市的一處房屋發展項目，違反加州房屋法例，上月San Mateo縣高等法院法官裁定，San Mateo市府勝訴。

根據《舊金山紀事報》報導，控告San Mateo市府的團體表示，該房屋項目符合該處地段的土地使用規定，根據加州住房責任法案（California’s Housing Accountability Act），市府理應批准項目，但San Mateo市議會則以建築物設計高度超出市府指引而拒絕房屋項目。

San Mateo縣高等法院法官上月裁定San Mateo市府勝訴，指規劃和土地使用事宜屬地方政府的市政事務，San Mateo市作為Charter City特許城市，有憲法賦予的權力管理當地的事務，而毋須依從州府的房屋法例。

報導指在加州有超過120個特許城市，包括舊金山、奧克蘭（屋崙）和聖荷西，住房在這些城市也緊缺，裁決引起了房屋發展商和團體對房屋危機的擔憂。

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