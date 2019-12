夏威夷珍珠港海軍船廠發生槍擊案 槍手殺兩人後自盡（視頻）

【KTSF 蔡璐陽報導】

週三下午在夏威夷珍珠港希卡姆聯合軍事基地發生槍擊案,造成兩人死亡,一人受傷,槍手經證實是一名海軍,在行兇後開槍自殺,他作案的動機還有待調查。

事發在夏威夷檀香山的珍珠港空軍和海軍的共同基地,對面就是珍珠港國家紀念館,應急人員在週三下午兩點半接報後指,基地的海軍船廠有槍擊事件,事發後基地人員立即通過廣播,呼籲所有人找安全地方躲避,並封鎖基地,不准任何人出入。

當地電視台報導說,有目擊者當時聽到幾下槍聲,之後向外望就看到身穿海軍制服的槍手,並看到他向自己開槍。

在該基地工作的兩名人員中槍死亡,另有一名工作人員中槍後受傷,目前在醫院接受治療,情況穩定。

調查當局還沒公佈槍手和遇害者身份的信息,在下午4點左右聯合基地解除封鎖。

此次槍擊事件,恰好發生於第二次世界大戰期間,日本偷襲珍珠港的前3天。

