【KTSF】

北灣Novato一間房屋週三晚深夜發生致命大火,屋內一名84歲婦人死亡。

消防部門表示,火警發生於週三晚約10點半,消防員接報到場後,要進入火場救人時遇到困難,因為屋內堆滿物件,阻礙出入的通道。

消防員其後在屋內救出一名84歲婦人,並立刻進行搶救,但這名長者最終傷重不治。

由於屋內堆滿物件,可能會導致死灰復燃,因此消防員將逗留在現場一段時間,起火原因仍在調查。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。