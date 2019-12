Lyft被控保安不足致女乘客被性侵 受害人述經歷（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

總部在舊金山的網的公司Lyft,週三再度面對新的訴訟,指公司沒有採取足夠的保安設施,而導致更多的女乘客受到性侵,甚至被強姦。

週三在舊金山高等法院提出的訴訟指,網的公司Lyft沒有理會乘客投訴說遭到性侵犯,並允許一些人士透過公司的app性侵犯女乘客。

訴訟中的20名受害人當中,週三有3人站出來,描繪她們被性侵犯的經過。

其中一名受害人說:”我有些酒醉,Lyft的車到了後,我在後座小睡,幾分鐘後我醒來,不相信正在發生的事,司機的手伸入我的褲中,並強姦我。”

另一名受害人說:”我又在睡著,接下來所知道的,就是司機壓著我,要將舌頭伸入我口中,強吻和觸摸我。

第三名受害人說:”那晚我在後座,司機強姦了我,這是我非常難言的經歷,但我希望今天站出來,能夠幫助別人免遭受此可怕罪案。”

一名律師表示,自9月代表14名受害人提出訴訟之後,Lyft公司並沒有採取足夠保護乘客的措施,而也有超過100名受害人聯絡該律師樓。

律師Mike Bomberger說:”Lyft知道有這問題已經5年,卻沒有做任何事來解決,而是透過媒體訴訟,來隱藏在他們車內發生的性侵和強姦。”

網的公司Lyft發表聲明表示,已經在app當中設計15個新的特徵加強保安,例如方便乘客打電話報警,和讓其他人知道自己的路程是否有改變。

律師Bomberger表示,Lyft公司做得不夠,要求公司對每一次車程有紀錄的監控,加強對司機的背景調查,和加強同警方的合作,逮捕涉案司機。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。