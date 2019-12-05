Lyft被控保安不足致女乘客被性侵 受害人述經歷（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

總部在舊金山的網的公司Lyft，週三再度面對新的訴訟，指公司沒有採取足夠的保安設施，而導致更多的女乘客受到性侵，甚至被強姦。

週三在舊金山高等法院提出的訴訟指，網的公司Lyft沒有理會乘客投訴說遭到性侵犯，並允許一些人士透過公司的app性侵犯女乘客。

訴訟中的20名受害人當中，週三有3人站出來，描繪她們被性侵犯的經過。

其中一名受害人說：”我有些酒醉，Lyft的車到了後，我在後座小睡，幾分鐘後我醒來，不相信正在發生的事，司機的手伸入我的褲中，並強姦我。”

另一名受害人說：”我又在睡著，接下來所知道的，就是司機壓著我，要將舌頭伸入我口中，強吻和觸摸我。

第三名受害人說：”那晚我在後座，司機強姦了我，這是我非常難言的經歷，但我希望今天站出來，能夠幫助別人免遭受此可怕罪案。”

一名律師表示，自9月代表14名受害人提出訴訟之後，Lyft公司並沒有採取足夠保護乘客的措施，而也有超過100名受害人聯絡該律師樓。

律師Mike Bomberger說：”Lyft知道有這問題已經5年，卻沒有做任何事來解決，而是透過媒體訴訟，來隱藏在他們車內發生的性侵和強姦。”

網的公司Lyft發表聲明表示，已經在app當中設計15個新的特徵加強保安，例如方便乘客打電話報警，和讓其他人知道自己的路程是否有改變。

律師Bomberger表示，Lyft公司做得不夠，要求公司對每一次車程有紀錄的監控，加強對司機的背景調查，和加強同警方的合作，逮捕涉案司機。

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