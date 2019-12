印度強姦案女受害人往法院作供前 被5男縱火燒傷

【KTSF 江良慧報導】

印度一名23歲的強姦案受害人,在前往法院作證途中被人縱火燒傷,當局拘捕5名男子,包括涉及強姦的兩人,其中一人早前獲准保釋,另外一人在逃。

事發在印度北部的北方邦,受害人報稱在3月被兩名男子強姦,她週四原本要乘搭火車到法庭作證,但在火車站被5名男子強行帶到一處空地,然後被淋汽油縱火,她身體9成燒傷,情況嚴重。

印度強姦問題嚴重,上星期一名女獸醫遭輪姦後被殺,屍體被焚燒後遭棄置。

幾日後,另一名少女也在被輪姦後遭殺害,屍體之後被人縱火,事件觸發數以千計的民眾在這個星期上街示威抗議,要求當局加強對婦女的保障。

印度執政黨印度人民黨一名議員指,週四的縱火事件不幸,並附和印度人民黨的意見,認為強姦犯應該判處死刑。

不過, 關注女性權益的組織就認為,單靠加重刑罰不能夠解決暴力侵害女性行為的深層次社會原因,以及把犯罪合理化的歧視態度。

一個印度電影導演在女獸醫被姦殺後發推文,說強姦並非嚴重事件,但謀殺就不可原諒。

他還說政府為女性安全著想,應該把沒有暴力的強姦合法化,他更呼籲女性若被強姦,應該向強姦自己的人遞上避孕套,並配合對方慾望,這樣就不會遭對方傷害。

他的推文在網上引發強烈譴責,他也在事後刪除推文。

