普洛西宣布眾院將草擬彈劾特朗普條款

國會對特朗普總統的彈劾調查有最新發展,國會眾議院議長普洛西週四宣布,眾議院將著手草擬彈劾條款,普洛西指出,特朗普的行為已嚴重違憲。

普洛西說:”今天我要求委員會主席著手草擬彈劾調款,總統的行為已嚴重違憲。”

普洛西週五在議長辦公室發言,她說美國的民主制度受到衝擊,總統令國會在別無選擇的情況下需要作出行動。

民主黨人希望趕在聖誕節前,就彈劾特朗普進行一次表決。

普洛西稱,特朗普再次企圖在選舉中透過賄賂獲益,他的行為涉及濫權、危害國家安全,並危及選舉的認受性。

特朗普則發推文指,如果民主黨”想彈劾我,現在來吧,趕快”,他說他希望在參議院獲得”公正審訊”,並指民主黨人已瘋掉。

