【i-CABLE】

《彭博》公布2019年全球最具影響力50大人物,香港示威者上榜。

《彭博》形容香港反修例示威持續多月,有超過2百萬人參與,是一場沒有領袖、只是透過網上平台組織的運動,而大多數的遊行都是和平舉行,示威者只有雨傘等簡單裝備,作為盾牌對抗防暴警察。

《彭博》從政治、金融、時尚、科技等領域選出50人,作為定義2019年的最具影響力人物。

其他上榜的包括海底撈創辦人張勇夫婦,和落實禁售半自動槍械的新西蘭總理阿德恩等。

