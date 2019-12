【i-CABLE】

香港天文台表示,根據初步分析,週四中午12時22分在長洲附近發生過一次1.4級地震。

震央位於天文台之西南約16公里,並接獲超過10名市民報告,指感受這次地震震動維持數秒,初步分析地震烈度為”室內有感”,類似小型貨車駛過的振動。

有長洲居民說事發時身在東灣,震感輕徵,持續的時間不長。

天文台相信,是次地震與塊板的斷層活動有關。

震央位於香港境內的地震,自1979年至今一共有7次,最近一次已在2014年,發生在大欖涌水塘附近,引起輕微的震動,強度為1.8級。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。