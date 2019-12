【KTSF】

佛羅里達州週四發生劫匪劫持UPS貨車和警方追逐槍戰事件,事件中有4人死亡,死者包括UPS的貨車司機。

事發在邁亞密附近的城市Coral Gables,週四下午4時過後,當地一間珠寶店遇劫,疑犯和一名店員駁火,一個女人中槍受傷,之後兩名劫匪挾持一架UPS的貨車逃走。

而因為珠寶店有人按動警鐘,警方也隨即派出大批人員展開搜捕行動。

當地電視台的直升機拍攝到多架警車和UPS貨車的高速追逐,貨車最後在另一個縣因為塞車被迫減速,之後有至少20名警察上前並開槍。

有媒體報導指事件造成4人死亡,包括兩名疑匪、UPS貨車司機,和一名事發時在現場坐在一輛車上的路人。

