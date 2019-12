舊金山華埠長者險遭性侵案 被告是否精神失常成關鍵（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠公屋平園99歲華裔長者疑似被人企圖性侵一案踏入第3天審訊,控辯雙方所有證人已經作供完畢,案中關鍵在於被告是否有精神問題。

庭審的第3天,繼續有多名社區人士到場聽審,關注華人事務的舊金山警察局副局長David Lazar亦有到場。

華埠僑領周達昌說:”你說二、三十歲,十多歲的女士們,被告可能真的強姦了他們,事主已經100歲,他都想這樣做。”

27歲的非洲裔被告Teandre Howard Kidd穿著藍色恤衫及西褲上庭,他不時低頭寫筆記。

Howard Kidd被控於去年的大除夕夜,在華埠的北平園企圖性侵99歲的華裔婆婆,被告同時面臨爆竊及虐老的控罪。

週三長達6小時的審訊,控辯雙方各召一名曾經為被告進行心理評估的專家作供,辯方的心理學者先作供,他與今年8月與被告見面。

根據被告在案發當日進入平園及離開案發單位被拍下的錄像,學者認為,明顯見到被告的行為有異常,包括獨自傻笑及將紙巾撕開,放在平園的範圍內。

學者與被告會面期間,學者認為,被告出現幻聽及幻覺,思考及表達能力都有問題。

被告曾稱,事主在案發時全程用英語與他交談,實在事主並不懂英文。

而且被告在講述與事主的接觸當中相當詳細,細節甚至比事主所講的更多,學者認為,這完全不是一個有意犯罪的人會做的事,加上誤以為事主願意與他有進一步發展,這些都是證明被告有嚴重精神分裂。

不過控方傳召的心理醫生,今年10月與被告做過一個長達6小時的檢查,他完全不認同被告有精神問題,反而覺得被告有可能是想脫罪,而假裝成有精神問題。

醫生指出,被告見他的時候,推翻大部分與調查員的證供,被告表示,當日完全沒有與事主有身體上的接觸,他將手放在褲檔上以及露體,完全是出於自己的習慣,是放鬆的表現,由於他意識到事主害怕,因此脫下事主的褲子,讓事主分心,自己才能離開。

被告之所以向警方承認與事主有身體接觸,是希望警方能夠藉此拿事主的衣物來測試DNA,這樣就能還自己一個清白。

醫生認為,一個有精神問題的人,完全不會有這樣反覆的表現,加上被告曾否認自己案發時到過平園,是錄像拍到才承認,可見被告是有計謀有想法。

在被告過去被囚禁的一年中,獄中的醫生從來沒有向他處方任何與精神病有關的藥,而整個與醫生的評估中,被告對答如流,行為反應亦很正常,醫生認為,或者被告的判斷力差過常人,但沒有證據顯示他有精神病。

華協中心行政主任方小龍牧師(Rev Norman Fong):”在我來說,我更害怕他被放出來,如果他去精神病院,或其他地方,這很好,我們都想幫他,但以有病為理由放了他,我有小小不滿,其實是極不同意。”

法官表示,案件的進度比預期快,週四會休息一天,到了週五,雙方將會進入結案陳詞。

