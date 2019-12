【i-CABLE】

澳洲新南威爾士州山火持續,多處山頭火勢猛烈,州內過百處火頭仍有60個未受控,山火至今焚毀面積超過32,000公頃。

當局向南岸至鄰近昆士蘭州地區發出緊急警告,陣風時速有機會達到80公里,加上攝氏30度以上高溫,可能導致情況惡化。

山火持續,多個地方空氣質素惡劣,悉尼東部及西南部污染達到”危險”水平。

