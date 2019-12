東灣婦疑不滿兒子髮型 駕車撞向髮型師

【KTSF】

東灣Antioch市警方正找尋一名女子的下落,她被指帶兒子到髮型屋剪髮後,懷疑不滿兒子的髮型與髮型師發生爭執,接著開車撞向髮型師致其受傷。

警方指女疑犯是28歲女子Ruby Delgadillo,居住在Brentwood市。

事發於週三下午3時45分,地點在A街1631號的Delta Barber Shop,被撞的髮型師是一名63歲男子,居住在Antioch。

警方稱,二人發生激烈爭執,期間Delgadillo登上座駕,開車撞向髮型師,他被撞向店舖的玻璃窗,嚴重受傷,Delgadillo接著駕車與兒子逃離現場。

Delgadillo案發時駕駛一輛藍色2006年豐田Prius汽車,車牌是8LHB387。

任何人如知悉其下落,請聯絡Antioch市警局,電話:(925) 778-2441,或傳短訊往274637,輸入”ANTIOCH”一字。

