【KTSF】

威斯康辛州連續兩天發生校園槍擊案。

事發在Oshkosh West高中,警方說,一名16歲學生週二早上9時12分左右,和校內的執法人員發生爭執,學生之後拔出一把利器,並刺向該執法人員。

執法人員之後開槍擊中學生,事後兩人都被送院,兩人都沒有生命危險。

而在週一,在80里外的另一間高中,一名17歲學生就在和一名同學打架時,用一支豆槍指向對方頭部,事後一名執法人員開槍擊中持槍的學生,該學生目前情況穩定。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。