特朗普政府修訂糧食券計劃 申請人需工作才可續領

【KTSF 張麗月報導】

特朗普政府收緊申領糧食券的標準,估計影響接近70萬人。

特朗普政府收緊申請糧食券的標準,根據現行規例,有工作能力、身體力行,而又沒有生活依靠人的成年人,年齡18歲至49歲,如果他們不符合每週工作20小時的規定,他們現時在3年內只可領取3個月的補助營養計劃的福利,而糧食券是這個計劃的一部份,不過失業率高的州份,可領取福利多過3個月。

但根據新規例,一個城市或縣的失業率必須在6%或以上,州政府才可以簽發豁免,而這個豁免是一年時間,即是可領取福利一年,也必須得到州長的同意支持。

新規例將於明年4月生效,聯邦農業部長表示,新規例有助於鼓勵申請人不用領取福利而去工作。

農業部估計,這項政策改動可以為政府在5年內節省大約55億元,同時約有68.8萬人將失去領取糧食券的資格。

