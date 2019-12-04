特朗普說沒為中美貿易談判設下死線

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特朗普總統指，沒為中美貿易談判設下死線，或者在明年總統大選後達成協議會更好，商務部長羅斯就指，達成合適的貿易協議比何時簽署更重要，又指香港局勢成為能否達成協議的一項變數。

特朗普表示，無為中美達成貿易協議設定最後期限，又說可能在明年11月總統大選後，才與中方達成協議會更好，至於能否達成協議，完全取決於他本人的意願。

特朗普其後在與加拿大總理杜魯多會面時重申，中美貿易協議必須對美國有利，否則不會簽署。

商務部長羅斯接受美國媒體訪問時指出，如果在明年總統大選後才跟中國達成貿易協議，可以減低北京一些向美國施壓的能力。

羅斯解釋，中方會認為特朗普出於大選的政治原因，而急於要達成協議，所以利用槓桿施壓，令美方接受一份差的協議，但特朗普不會”就範”，12月15日美國向1560億美元中國貨，加徵15%關稅的期限前，中美不會舉行高級別貿易磋商，但如果取得足夠實質進展，特朗普可能會推遲徵收關稅。

羅斯又指香港局勢，將是兩國能否達成貿易協議的一項變數。

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