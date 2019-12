特朗普說沒為中美貿易談判設下死線

【i-CABLE】

特朗普總統指,沒為中美貿易談判設下死線,或者在明年總統大選後達成協議會更好,商務部長羅斯就指,達成合適的貿易協議比何時簽署更重要,又指香港局勢成為能否達成協議的一項變數。

特朗普表示,無為中美達成貿易協議設定最後期限,又說可能在明年11月總統大選後,才與中方達成協議會更好,至於能否達成協議,完全取決於他本人的意願。

特朗普其後在與加拿大總理杜魯多會面時重申,中美貿易協議必須對美國有利,否則不會簽署。

商務部長羅斯接受美國媒體訪問時指出,如果在明年總統大選後才跟中國達成貿易協議,可以減低北京一些向美國施壓的能力。

羅斯解釋,中方會認為特朗普出於大選的政治原因,而急於要達成協議,所以利用槓桿施壓,令美方接受一份差的協議,但特朗普不會”就範”,12月15日美國向1560億美元中國貨,加徵15%關稅的期限前,中美不會舉行高級別貿易磋商,但如果取得足夠實質進展,特朗普可能會推遲徵收關稅。

羅斯又指香港局勢,將是兩國能否達成貿易協議的一項變數。

