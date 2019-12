【KTSF】

在剛過去的黑色星期五和網購星期一,最暢銷的產品應該少不了智能電視,不過聯邦調查局(FBI)就發警告,提醒所有家有智能電視的消費者,慎防智能電視被黑客入侵。

FBI的警告表示,最新的智能電視,除了可以直接上網使用串流平台外,很多都有內置米高峰,容許用戶聲控,部分更有容貌識別功能的攝錄鏡頭。

除了電視生產商和應用程式app發展商可能竊聽或者偷窺外,智能電視更可能會被黑客入侵。

要避免被竊聽或者偷窺,FBI建議消費者最好更改密碼和定期更新軟件,關閉米高峰和攝錄鏡頭,如果鏡頭不能關閉,就用黑色膠紙遮蔽鏡頭。

