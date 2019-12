【KTSF 歐志洲報導】

南灣聖荷西警方拘捕了一名男子,他涉嫌在兩年前性侵犯一名未成年高中生。

警方在今年10月接報,現年60歲的Bruce Shelton性侵一名聖荷西Oak Grove高中的學生,Shelton在該校工作35年,曾是摔角教練,也曾在校內的餐廳工作。

警方表示,Shelton在2016年10月到2017年2月期間,涉嫌在聖荷西和Los Banos市不當的觸摸14歲的受害人,警方呼籲有綫索的民衆與警方聯絡。

