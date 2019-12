舊金山交通局董事會通過增加保安預算（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山交通局董事會週二批准為,和修改華埠地鐵站的設計和建築。

舊金山交通局董事會先就華埠地鐵站的設計修改,將合約從目前的700多萬元增加到936萬元。

華埠地鐵站的工程師表示,該地鐵站的出入口設計,原本只是一個有蓋的出入口,經過和社區的討論之後,新設計將加蓋一個露天廣場,這將增加合約預算,董事會表決一致通過。

另外一項撥款項目,是增加對公車設施保安的撥款,主要包括加強輕軌列車和巴士停車場的保安,其中包括增加保安人員和巡邏時間,阻止無家可歸人士和不法之徒進入這些地方破壞公物或隨地大小便。

受僱的保安公司人員也會增加對地鐵站的巡邏,包括阻止塗鴉,和阻止一些開車人士把車開進列車隧道中,董事會批准了將這一項3年的合約增加到5,900萬。

另外,巴士站顯示公車來臨時間的設施,原本應該在2014年建成,但是因為撥款欠缺而沒有完成,交通局董事會週二批准了對這個項目的合約撥款多150萬至近256.3萬,這項目預計可以在明年中完成。

