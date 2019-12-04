舊金山交通局董事會通過增加保安預算（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山交通局董事會週二批准為，和修改華埠地鐵站的設計和建築。

舊金山交通局董事會先就華埠地鐵站的設計修改，將合約從目前的700多萬元增加到936萬元。

華埠地鐵站的工程師表示，該地鐵站的出入口設計，原本只是一個有蓋的出入口，經過和社區的討論之後，新設計將加蓋一個露天廣場，這將增加合約預算，董事會表決一致通過。

另外一項撥款項目，是增加對公車設施保安的撥款，主要包括加強輕軌列車和巴士停車場的保安，其中包括增加保安人員和巡邏時間，阻止無家可歸人士和不法之徒進入這些地方破壞公物或隨地大小便。

受僱的保安公司人員也會增加對地鐵站的巡邏，包括阻止塗鴉，和阻止一些開車人士把車開進列車隧道中，董事會批准了將這一項3年的合約增加到5,900萬。

另外，巴士站顯示公車來臨時間的設施，原本應該在2014年建成，但是因為撥款欠缺而沒有完成，交通局董事會週二批准了對這個項目的合約撥款多150萬至近256.3萬，這項目預計可以在明年中完成。

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