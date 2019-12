舊金山田德隆區垃圾糞便為患 高壓洗街增至每週一次（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山田德隆區”出名”街道骯髒,人體排泄物隨處可見,為了加強街道清潔,市府及該區的物業業主一起撥款,將高強度洗街的頻率由一個月一次,改為至一星期一次。

這一種是最基本的洗街方法,清潔員每一天都會在田德隆區裏進行,市參事楊馳馬(Matt Haney)住在田德隆區,他表示,每天外出都擔心會不會踩到糞便,明顯地,區內的清潔工作仍要加強。

他的辦公室及市府於是額外撥款,增加高強度水壓深層洗街的頻率,由現時的每個月洗一次,縮短至每星期一次。

楊馳馬說:”田德隆區居民理應擁有安全、清潔、健康的馬路及行人道,就像市內其他社區一樣,我們知道定期的深層洗街,對於社區來說有很大分別。”

今次負責深層洗街的並不是工務局,而是田德隆商業改善區聘請的職員,田德隆區一共有30個路段,職員將社區分成6個區域,每一日清潔一個。

不過田德隆商業改善區表示,這些方法始終是”治標不治本”,最終要處理的是無家可歸者問題。

田德隆區商業改善區行政主任Simon Bertrang說:”我們不能夠全部清走每日在街上見到的垃圾,睡在街上的人需要入住支援中心,他們需要去一個安全且舒適的地方,長遠來說,他們需要房屋。”

增加這些高壓的洗街次數,其實是由田德隆區所有物業業主投票贊成得來,原本計劃的撥款是明年1月才開始,不過區內一些大商戶,例如是酒店,就額外支付多一點錢,令計劃可以即時生效。

