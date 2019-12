【KTSF 黃恩光報導】

舊金山警方拘捕了一名涉嫌在華埠一間教堂外面放火的男人。

警方指出,51歲舊金山居民Jingwen Yu,涉嫌上月10號星期日,以及上月15號星期五清晨時分,在天后廟街一間基督教堂外面兩次放火。

第一次放火後,教堂職員表示在外面牆壁附近發現燒過的紙與塑膠。

第二次有教會牧師發現在教會一個通風口附近,發現火燒過的痕跡。

警方根據教會閉路電視認出疑犯,疑犯面對企圖縱火的控罪。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。