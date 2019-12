【KTSF】

灣區近日連場大雨,導致中半島San Bruno市一處繁忙路段的山區發生山泥傾瀉。

受影響地段位於San Bruno大街東段,介乎Crestmoor Drive和Glenview Drive之間,山泥傾瀉後,行人路與山坡僅相隔約十呎。

市府經理已發出決議案應急,讓市府可馬上尋求援助應對山泥傾瀉。

目前該路段的人路與San Bruno大街西行線需要暫時封閉,直至另行通知。

