兩賊駕車撞入南灣一珠寶店 劫走多件商品（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

南灣Los Altos一家珠寶店,週一凌晨被人搶劫,兩名嫌犯開著偷來的卡車衝撞進珠寶店,然後劫走店內財物,過程被監視鏡頭拍攝下來。

這起衝撞搶劫案發生在週一清晨2時30左右,Los Altos警方表示,兩名魯莽的盜賊開著一輛偷來的卡車,衝撞位於該市Main Street的Marcel Jewelry Design珠寶店的店面。

點擊此處觀看視頻

蒙面的人向建築物衝撞了幾次,才衝撞進店裡,隨後兩人店內展示櫃砸爛,然後偷走裡面的商品,數量不明,過程都被店內的保安鏡頭給拍攝下來。

警方表示,其中一名歹徒身穿黑色連帽衣,另一名歹徒則身著亮黃色的警示夾克,從撞爛的建築堆中跳進店內,並使用一支鐵鎚將店內的展示櫃都砸破取走商品,不過並未動牆上的展示櫃,整個犯案過程僅花了幾分鐘。

警方表示,隨後歹徒將卡車留在現場,坐上另一輛車離開,警方獲報後到場,搜索附近區域,不過歹徒已經逃逸無蹤。

店主在警報器響起後12分鐘趕到,但歹徒已經離開,這已經是該珠寶店4個月以來第三度被人非法入侵,不過是首度讓歹徒得手。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。