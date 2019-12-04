兩賊駕車撞入南灣一珠寶店 劫走多件商品（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

南灣Los Altos一家珠寶店，週一凌晨被人搶劫，兩名嫌犯開著偷來的卡車衝撞進珠寶店，然後劫走店內財物，過程被監視鏡頭拍攝下來。

這起衝撞搶劫案發生在週一清晨2時30左右，Los Altos警方表示，兩名魯莽的盜賊開著一輛偷來的卡車，衝撞位於該市Main Street的Marcel Jewelry Design珠寶店的店面。

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蒙面的人向建築物衝撞了幾次，才衝撞進店裡，隨後兩人店內展示櫃砸爛，然後偷走裡面的商品，數量不明，過程都被店內的保安鏡頭給拍攝下來。

警方表示，其中一名歹徒身穿黑色連帽衣，另一名歹徒則身著亮黃色的警示夾克，從撞爛的建築堆中跳進店內，並使用一支鐵鎚將店內的展示櫃都砸破取走商品，不過並未動牆上的展示櫃，整個犯案過程僅花了幾分鐘。

警方表示，隨後歹徒將卡車留在現場，坐上另一輛車離開，警方獲報後到場，搜索附近區域，不過歹徒已經逃逸無蹤。

店主在警報器響起後12分鐘趕到，但歹徒已經離開，這已經是該珠寶店4個月以來第三度被人非法入侵，不過是首度讓歹徒得手。

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