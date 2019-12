眾議院通過《維吾爾人權法案》 中國外交部強烈譴責

【KTSF 古琳嘉報導】

聯邦眾議院週二下午以407對1票,通過了《維吾爾人權法案》。

週二眾議院表決的法案,對在參議院過關的版本做了一些修訂,下一步兩院會協調出一個版本,提交給總統簽署。

法案要求特朗普總統及美國政府譴責中國迫害新疆的穆斯林,呼籲中國關閉在新疆的集中營。

美國政府估計有80萬到200萬新疆穆斯林,包括維吾爾族與哈薩克族,被關進被中國稱為再教育營的地方。

法案也要求美國制裁涉及新疆鎮壓政策的中國官員,特別是新疆的黨委書記陳全國。

中國外交部強烈指責美國這項法案,抹黑中國在掃除與打擊極端主義方面所做的努力,中方也要求美國終止法案,並停止利用新疆問題來干預中國內政。

較早時紐約時報披露400多頁有關中共對新疆鎮壓政策的機密文件,內容顯示,新疆有大量基層官員幹部質疑和反對這項政策,中方指這些爆料是捏造出來的假消息。

但是國際媒體與人權組織指出,中國正在新疆製造大規模的人權危機,而這些文件所揭露的情報,證實中國在新疆設立集中營,並不是為了什麼”再教育極端分子”或打擊暴力,而是要對新疆穆斯林作出無差別的禁閉和洗腦。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。