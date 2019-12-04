眾議院通過《維吾爾人權法案》 中國外交部強烈譴責

【KTSF 古琳嘉報導】

聯邦眾議院週二下午以407對1票，通過了《維吾爾人權法案》。

週二眾議院表決的法案，對在參議院過關的版本做了一些修訂，下一步兩院會協調出一個版本，提交給總統簽署。

法案要求特朗普總統及美國政府譴責中國迫害新疆的穆斯林，呼籲中國關閉在新疆的集中營。

美國政府估計有80萬到200萬新疆穆斯林，包括維吾爾族與哈薩克族，被關進被中國稱為再教育營的地方。

法案也要求美國制裁涉及新疆鎮壓政策的中國官員，特別是新疆的黨委書記陳全國。

中國外交部強烈指責美國這項法案，抹黑中國在掃除與打擊極端主義方面所做的努力，中方也要求美國終止法案，並停止利用新疆問題來干預中國內政。

較早時紐約時報披露400多頁有關中共對新疆鎮壓政策的機密文件，內容顯示，新疆有大量基層官員幹部質疑和反對這項政策，中方指這些爆料是捏造出來的假消息。

但是國際媒體與人權組織指出，中國正在新疆製造大規模的人權危機，而這些文件所揭露的情報，證實中國在新疆設立集中營，並不是為了什麼”再教育極端分子”或打擊暴力，而是要對新疆穆斯林作出無差別的禁閉和洗腦。

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