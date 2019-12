眾院彈劾調查報告指特朗普濫權及妨礙調查

【i-CABLE】

聯邦眾議院情報委員會表決通過,針對特朗普總統的彈劾調查報告,指控他濫權及妨礙調查,為了個人選舉得益,要求外國介入調查潛在對手,損害國家安全。報告送交司法委員會開展下一階段程序,準備撰寫彈劾條款。

眾議院情報委員會經過兩個月調查及結合17個證人供詞,完成長達300頁的調查報告,指特朗普濫權及妨礙調查,證據確鑿。

報告指特朗普行為不當,以軍事援助和到訪白宮為籌碼,向烏克蘭施壓,並尋求中國介入幫手,調查潛在對手、前副總統拜登,意圖令自己在明年大選得益,做法是將個人政治利益,凌駕國家利益,削弱大選公正性,危害國家安全。

報告又批評特朗普下令,以前所未有的規模妨礙調查,意圖威嚇、攻擊證人,白宮和行政部門完全無呈交證據;他公然跟國會彈劾調查不合作,破壞制衡政府和三權分立制度,若不制止,將為往後總統立下壞先例。

特朗普的團隊,包括國務卿蓬佩奧、能源部長佩里,都對特朗普這些不當行為知情,還有份協助。報告亦提出了新證據,顯示特朗普私人律師朱利亞尼,經常跟官員、議員及白宮預算辦公室通話,印證了他確有插手烏克蘭事務。

情報委員會主席希夫批評特朗普,自以為不受制約、凌駕法律。他說:”國民應深感憂慮,美國總統是否背叛了他們的信任,叛離他對憲法的誓言,保衛國家及其體制。”

白宮形容報告如一個地下室博客的作品,根本沒有找出做錯事的證據。

報告在情報委員會表決通過後,送交週三召開首次公開聽證會的司法委員會,將以這份報告為基礎,討論彈劾條款是否成立。

