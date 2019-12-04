眾院彈劾調查報告指特朗普濫權及妨礙調查

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聯邦眾議院情報委員會表決通過，針對特朗普總統的彈劾調查報告，指控他濫權及妨礙調查，為了個人選舉得益，要求外國介入調查潛在對手，損害國家安全。報告送交司法委員會開展下一階段程序，準備撰寫彈劾條款。

眾議院情報委員會經過兩個月調查及結合17個證人供詞，完成長達300頁的調查報告，指特朗普濫權及妨礙調查，證據確鑿。

報告指特朗普行為不當，以軍事援助和到訪白宮為籌碼，向烏克蘭施壓，並尋求中國介入幫手，調查潛在對手、前副總統拜登，意圖令自己在明年大選得益，做法是將個人政治利益，凌駕國家利益，削弱大選公正性，危害國家安全。

報告又批評特朗普下令，以前所未有的規模妨礙調查，意圖威嚇、攻擊證人，白宮和行政部門完全無呈交證據；他公然跟國會彈劾調查不合作，破壞制衡政府和三權分立制度，若不制止，將為往後總統立下壞先例。

特朗普的團隊，包括國務卿蓬佩奧、能源部長佩里，都對特朗普這些不當行為知情，還有份協助。報告亦提出了新證據，顯示特朗普私人律師朱利亞尼，經常跟官員、議員及白宮預算辦公室通話，印證了他確有插手烏克蘭事務。

情報委員會主席希夫批評特朗普，自以為不受制約、凌駕法律。他說：”國民應深感憂慮，美國總統是否背叛了他們的信任，叛離他對憲法的誓言，保衛國家及其體制。”

白宮形容報告如一個地下室博客的作品，根本沒有找出做錯事的證據。

報告在情報委員會表決通過後，送交週三召開首次公開聽證會的司法委員會，將以這份報告為基礎，討論彈劾條款是否成立。

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