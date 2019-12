港府推9項紓困措施 商戶享水電費減免市民可分期交稅（視頻）

【i-CABLE】

香港特區政府動用40億元推出9項紓困措施,商戶獲水費、電費及差餉減免,老闆及打工仔都可以申請分期交稅。

香港財政司司長陳茂波預告,明年都很可能有赤字,但不是大問題,會與市民共渡時艱。

繼8月、9月和10月之後,政府再推出第四輪紓困措施,非住宅用戶這個月起,到明年3月底的水費、排污費會減免75%,水費每戶每個月最多減免2萬港元,排污費上限就12,500港元,政府會少收3億4,000萬港元,25萬戶受惠。電費亦有每個月75%補貼,上限5,000港元,由立法會通過撥款起計,為期4個月,政府少收23億港元、43萬戶會受惠。

所有非住宅物業的差餉寬免,最後一季寬免額加到5,000港元,政府少收6億港元、26萬戶受惠。

收到稅單不想按時交可以申請分期,利得稅、薪俸稅納稅人都可以申請,原本要付最少5%附加費,政府會豁免,為期不超過一年。

僱員再培訓局會開多一些增值課程,每個學員每月最高津貼額都由4,000港元、大幅加碼到5,800港元。

支援企業方面,使用啟德郵輪碼頭船公司及商戶,可獲收費及租金減免,為期6個月,500間街角回收店及400個露天回收場,亦可獲租金津貼,9項措施加起來會花40億港元公帑,加上之前3輪政府已動用250億港元,庫房不止今年派到”見紅”,來年都很可能有赤字。

9項措施只有兩項小市民直接受惠,是否傾斜企業?陳茂波指主要想支援中小型撐到企業、就可以”保就業”。