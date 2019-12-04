港府推9項紓困措施 商戶享水電費減免市民可分期交稅（視頻）

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香港特區政府動用40億元推出9項紓困措施，商戶獲水費、電費及差餉減免，老闆及打工仔都可以申請分期交稅。

香港財政司司長陳茂波預告，明年都很可能有赤字，但不是大問題，會與市民共渡時艱。

繼8月、9月和10月之後，政府再推出第四輪紓困措施，非住宅用戶這個月起，到明年3月底的水費、排污費會減免75%，水費每戶每個月最多減免2萬港元，排污費上限就12,500港元，政府會少收3億4,000萬港元，25萬戶受惠。電費亦有每個月75%補貼，上限5,000港元，由立法會通過撥款起計，為期4個月，政府少收23億港元、43萬戶會受惠。

所有非住宅物業的差餉寬免，最後一季寬免額加到5,000港元，政府少收6億港元、26萬戶受惠。

收到稅單不想按時交可以申請分期，利得稅、薪俸稅納稅人都可以申請，原本要付最少5%附加費，政府會豁免，為期不超過一年。

僱員再培訓局會開多一些增值課程，每個學員每月最高津貼額都由4,000港元、大幅加碼到5,800港元。

支援企業方面，使用啟德郵輪碼頭船公司及商戶，可獲收費及租金減免，為期6個月，500間街角回收店及400個露天回收場，亦可獲租金津貼，9項措施加起來會花40億港元公帑，加上之前3輪政府已動用250億港元，庫房不止今年派到”見紅”，來年都很可能有赤字。

9項措施只有兩項小市民直接受惠，是否傾斜企業？陳茂波指主要想支援中小型撐到企業、就可以”保就業”。