【KTSF】

上週五東灣Fremont市一名72歲婆婆過馬時被車撞死,肇事司機不顧而去的案件,警方公佈更多案件細節,希望民眾提供線索。

警方表示,案發上週五晚約8時半,72歲婦人Suzanne Ogi帶狗隻散步至Niles大道夾Linda Drive交界,在行人過路線過馬路時,被一輛汽車撞倒身亡。

肇事車輛應該是一輛1997至1999年間的淺色Buick LeSabre汽車,車頭有損毀。

根據目擊者描述,疑犯為一名50多歲、身材瘦削的白人男子,銀色頭髮,案發時有戴眼鏡,穿一件淺色外套。

警方呼籲任何人如有線索請和警方聯繫。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。