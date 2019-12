舊金山華埠兩店被賊人打破玻璃大肆搜掠（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠過去4日共兩間店鋪的玻璃被賊人打破,再入內大肆搜掠,本台獨家獲得片段,拍下賊人犯案的過程。

位於Kearny夾華盛頓街希爾頓酒店對面的一間中餐館,其中一隻玻璃門被打破,老闆暫時用木板封住。

這宗爆竊案發生在週一清晨約4時15分,畫面所見,一名穿著全黑服裝、背著背包的人在餐館外徘徊,突然,賊人用某種工具將玻璃門敲碎。

門碎裂後,玻璃並沒有立即塌下來,賊人亦相當聰明,隨即離開門口,過了數十秒後,碎了玻璃就整塊塌下來。

賊人然後現身,走入餐廳內搜掠,老闆表示,想大事化小,只透露賊人偷走收銀機的小量現金。

週一早上有街坊經過,發現滿地玻璃碎,覺得奇怪,然後通知餐館職員報警,賊人整個犯案過程已經交給警方,警方仍在調查事件,未拘捕任何人。

另一宗爆竊案發生在上星期六早上約5點至7點,Stockton街夾Sacramento街的彩虹攝影,側面玻璃窗被人打破。

負責管理Stockton街錄像系統的舊金山防罪資源中心向本台提供的照片可見,賊人同樣是一名黑衣人。

彩虹攝影老闆洪雷文表示,上星期店鋪的電動鐵閘出現故障,只能遮住半塊玻璃,由於未有電閘公司有空維修,為了安全起見,老闆在感恩節及黑色星期五都留在店內過夜。

而在案發前兩小時,洪雷文亦曾經查看玻璃窗,當時仍然完好無缺,然後老闆就睡著了,星期六早上約7時多,洪雷文被警員驚醒。

洪雷文說:”7個警察已經到場,拿著槍叫我舉手,我就舉手,他們問我是誰,我說我是這裡的老闆。”

洪雷文表示,警察告訴他大約7時10分,一個Muni巴士司機開車經過見到然後報警。

老闆點算後發現,一個儲存了很多顧客照片的硬碟機被賊人拿走,週一有顧客來找洪老闆拍證件相時,他才發覺有一部相機不翼而飛。

事發後,中央警局分局長易文耀曾兩度到訪,了解洪老闆的情況,又有多名警員先後幫忙,洪老闆感謝局長及警員,唯一令他不滿的是,事發隔了多日,警方仍未拿到錄像片段。

洪雷文說:”人偷我的東西,或者殺人,都走了,警察需要那段片,時間那麼短,已經知道,差不多是7時至7時半發生,你都需要那麼久才給警方,那這些鏡頭有什麼用?”

舊金山防罪資源中心指,他們只是負責保管錄像,發放片段並不是他們的責任,而是警方要自行申請。

現場消息指,警方已經知道這宗案件賊人的身分,亦懷疑他與其他兩宗在區內的同類型案件有關。

警方指,他們已經取得Stockton街的閉路電視片段,由於片段眾多,他們需多些時間整理,暫時未知道這兩宗案件有沒有關連。

