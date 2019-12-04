舊金山華埠兩店被賊人打破玻璃大肆搜掠（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠過去4日共兩間店鋪的玻璃被賊人打破，再入內大肆搜掠，本台獨家獲得片段，拍下賊人犯案的過程。

位於Kearny夾華盛頓街希爾頓酒店對面的一間中餐館，其中一隻玻璃門被打破，老闆暫時用木板封住。

這宗爆竊案發生在週一清晨約4時15分，畫面所見，一名穿著全黑服裝、背著背包的人在餐館外徘徊，突然，賊人用某種工具將玻璃門敲碎。

門碎裂後，玻璃並沒有立即塌下來，賊人亦相當聰明，隨即離開門口，過了數十秒後，碎了玻璃就整塊塌下來。

賊人然後現身，走入餐廳內搜掠，老闆表示，想大事化小，只透露賊人偷走收銀機的小量現金。

週一早上有街坊經過，發現滿地玻璃碎，覺得奇怪，然後通知餐館職員報警，賊人整個犯案過程已經交給警方，警方仍在調查事件，未拘捕任何人。

另一宗爆竊案發生在上星期六早上約5點至7點，Stockton街夾Sacramento街的彩虹攝影，側面玻璃窗被人打破。

負責管理Stockton街錄像系統的舊金山防罪資源中心向本台提供的照片可見，賊人同樣是一名黑衣人。

彩虹攝影老闆洪雷文表示，上星期店鋪的電動鐵閘出現故障，只能遮住半塊玻璃，由於未有電閘公司有空維修，為了安全起見，老闆在感恩節及黑色星期五都留在店內過夜。

而在案發前兩小時，洪雷文亦曾經查看玻璃窗，當時仍然完好無缺，然後老闆就睡著了，星期六早上約7時多，洪雷文被警員驚醒。

洪雷文說：”7個警察已經到場，拿著槍叫我舉手，我就舉手，他們問我是誰，我說我是這裡的老闆。”

洪雷文表示，警察告訴他大約7時10分，一個Muni巴士司機開車經過見到然後報警。

老闆點算後發現，一個儲存了很多顧客照片的硬碟機被賊人拿走，週一有顧客來找洪老闆拍證件相時，他才發覺有一部相機不翼而飛。

事發後，中央警局分局長易文耀曾兩度到訪，了解洪老闆的情況，又有多名警員先後幫忙，洪老闆感謝局長及警員，唯一令他不滿的是，事發隔了多日，警方仍未拿到錄像片段。

洪雷文說：”人偷我的東西，或者殺人，都走了，警察需要那段片，時間那麼短，已經知道，差不多是7時至7時半發生，你都需要那麼久才給警方，那這些鏡頭有什麼用？”

舊金山防罪資源中心指，他們只是負責保管錄像，發放片段並不是他們的責任，而是警方要自行申請。

現場消息指，警方已經知道這宗案件賊人的身分，亦懷疑他與其他兩宗在區內的同類型案件有關。

警方指，他們已經取得Stockton街的閉路電視片段，由於片段眾多，他們需多些時間整理，暫時未知道這兩宗案件有沒有關連。

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