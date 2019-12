Castro Valley有民宅及加油站相繼遇劫 警拘一人

【KTSF】

一名男子週二晚在東灣Castro Valley涉嫌犯下多宗入屋爆竊和劫案,已被警方拘捕。

Alameda縣警局稱,該名疑犯也懷疑涉及Castro Valley和San Leandro地區多宗持械劫案。

週二晚約11時,警方接報指Castro Valley一幢住屋被人入屋爆竊,報案者稱一名持槍男子闖入其前女友的住屋,偷走財物後成功逃脫。

不久,警方接報指,同一名疑犯在Castro Valley大道打劫一間Chevron加油站,然後開車逃走。

縣警接報後尾隨追截疑犯的汽車,疑犯駛至Hayward市Beech街後撞車,他試圖奔跑逃走,但最後被警員拘捕。

在差不多同一時間,一名未成年男子自行到Castro Valley的Eden醫療中心求診,他腹股溝中槍受傷,目前仍然留醫。

警方調查後發現,該名少年是意外開槍射中自己受傷,他可能與Castro Valley一間7-11便利店劫案,以及Chevorn加油站劫案有關,警方仍在調查他是否與被捕的疑犯有關。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。