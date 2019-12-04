灣區捷運與救世軍合作 車站內設捐款箱助有需要人士（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

過完了黑色星期五、網購星期一，週二是Giving Tuesday，提醒大家施比受更有福，灣區捷運（BART）與救世軍合作，讓大家很容易就可以幫助有需要的人。

由週二到平安夜，救世軍的義工會在灣區所有捷運站收集捐款，收集到的錢會用來救助灣區的無家可歸者，為他們提供食物、住宿、衣服和輔導服務等。

灣區捷運董事局主席Bevan Dufty說：”想想你的錢幣，用瓶裝起來，裝滿錢幣，拿來這裡，改變他人的生命。”

救世軍的第一個紅罐追溯至1891年，一名救世軍在舊金山用紅罐收集捐款，為的是讓無家可歸者可享用一頓聖誕大餐。

救世軍表示，去年全國大家放進紅罐的捐款超過1.4億元，救世軍用這些錢幫助本地的貧苦大眾。

救世軍金州區域指揮官Darren Morton說：”我引述丘吉爾的名言，我們賺錢過活，卻在施予時得著生命，我的承諾是，當你捐款給救世軍，你會看見改變，所有捐款用在本地社區。”

大家除了可以投入金錢之外，也可以捐出有餘款的捷運紙車票，救世軍與捷運合作，會首先在舊金山Civic Center車站接觸無家可歸者，提供食物、個人衛生用品，幫助他們找尋居所，以及鼓勵他們接受治療。

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