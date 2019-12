灣區捷運與救世軍合作 車站內設捐款箱助有需要人士（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

過完了黑色星期五、網購星期一,週二是Giving Tuesday,提醒大家施比受更有福,灣區捷運(BART)與救世軍合作,讓大家很容易就可以幫助有需要的人。

由週二到平安夜,救世軍的義工會在灣區所有捷運站收集捐款,收集到的錢會用來救助灣區的無家可歸者,為他們提供食物、住宿、衣服和輔導服務等。

灣區捷運董事局主席Bevan Dufty說:”想想你的錢幣,用瓶裝起來,裝滿錢幣,拿來這裡,改變他人的生命。”

救世軍的第一個紅罐追溯至1891年,一名救世軍在舊金山用紅罐收集捐款,為的是讓無家可歸者可享用一頓聖誕大餐。

救世軍表示,去年全國大家放進紅罐的捐款超過1.4億元,救世軍用這些錢幫助本地的貧苦大眾。

救世軍金州區域指揮官Darren Morton說:”我引述丘吉爾的名言,我們賺錢過活,卻在施予時得著生命,我的承諾是,當你捐款給救世軍,你會看見改變,所有捐款用在本地社區。”

大家除了可以投入金錢之外,也可以捐出有餘款的捷運紙車票,救世軍與捷運合作,會首先在舊金山Civic Center車站接觸無家可歸者,提供食物、個人衛生用品,幫助他們找尋居所,以及鼓勵他們接受治療。

