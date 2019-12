【KTSF 黃恩光報導】

加州大學(UC)近年來越來越難考進去,要進入加大學府之中頂尖的柏克萊加大以及洛杉磯加大,更是難上加難,原因是什麼?

舊金山紀事報報導指出,2009年到去年,加大總收生人數增加了約3萬人,而加州高中生進加大的人數,這十年來也增加了接近3,000人,可是加大總收生率,卻從十年前78%,下降至去年59%。

去年洛杉磯加大UCLA的收生率是14%,柏克萊加大的收生率是15%,即是說,每10個申請入讀柏克萊加大對學生之中,只有1.5個學生被錄取。

報導指出,原因是申請入讀加大的學生,無論是本地生或是外州和海外學生的人數都大大增加,而加大的學位有限,造成爭僧多粥少的現象。

