i-CABLE

特朗普總統的團隊決定禁止彭博傳媒機構採訪競選造勢活動。

彭博電視及通訊社等傳媒是紐約前市長彭博創立,他早前宣布角逐民主黨的總統初選,旗下傳媒機構隨即宣布不會對他本人或民主黨對手作任何調查。

特朗普的團隊指,有關決定是正式採納偏頗方針,錯誤及令人困擾,但又同時繼續對特朗普作批判報道,團隊已慣受傳媒不公報道,但其他機構不會這樣公開宣示方針,所以決定不再發出採訪許可給彭博傳媒機構採訪造勢活動等,查詢或專訪會按個別情況處理,直至對方撤回決定。

