【KTSF】

舊金山一間豐田(Toyota)汽車經銷商門店,上週六被人行竊,偷走價值15萬的汽車。

案發在上週六凌晨,3名賊人砸爛位於Geary大道3800號一間Toyota汽車經銷商的窗戶,潛入店內洗劫,偷走3輛總價15萬元二手車,然後撞爛門口逃去,引發很大聲響,有附近居民報警。

警方其後趕到現場,在店內職員協助下,通過車內的追縱器,於Bayview找到兩部失車,第三部失車在週一早上於Sunnydale被發現。

