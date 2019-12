【KTSF】

舊金山一名青年,涉嫌上週五早上在San Bruno市的Tanforan購物中心爆竊,被警方拘捕。

21歲青年Jose Godoymartinez於上週五晚上8時左右被捕,他涉嫌當天早上潛入Tanforan購物中心一間商店偷取貨品,在警員到場前逃脫。

至傍晚,有人發現Godoymartinez再返回購物中心,警員再次出動,這次將Godoymartinez截獲,並起回他被指偷走的貨品。

Godoymartinez涉嫌爆竊和藏有失竊物品被拘押。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡San Bruno警方,電話:(650) 616-7100,或電郵往:[email protected]

