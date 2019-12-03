舊金山初步通過擴大租管 將適用全市所有房屋

【KTSF 黃恩光報道】

舊金山市參議會規條委員會週一一致通過，不論單位的建成年分，不分單位種類，為全市所有租客提供免逼遷的保障，下一步將會交由全體市參事表決。

根據舊金山現時的租務管制條例，興建於1979年之前的房屋都受租管，如果屋主逼遷住客，必須有正當理由（just causes），例如租客不交租、違反租約或違法使用單位，如果屋主以自住為理由收屋，必須對住客提供搬遷賠償，現時每名租客賠償金額是6,985元，每戶搬遷賠償不超過20,939元。

代表舊金山田德隆區的市參事楊馳馬（Matt Haney）提出擴大舊金山租客保護，無論房屋什麼時候興建，住客一律受到保障，業主不能隨意逼遷住客，必須提出正當理由。

楊馳馬說：”所有住在舊金山的人，應得到免受逼遷的保障，沒有人應當活在任意被逼遷的恐懼，偕同州法AB1482，將會是舊金山近40年來最大的避免逼遷保護。”

楊馳馬指出，雖然加州通過AB1482租客保障法例，可是法律豁免近15年內建成的房屋，獨立屋也不受管制，而楊馳馬提出的逼遷保護，包含市內所有的房屋，不論建成年份和種類，這項立法將交給舊金山市參議會全體會議表決。

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