【KTSF】

東灣San Ramon市的Coyote Creek小學,週二有人在男廁發現內容具威嚇性的塗鴉,在警方調查期間學校一度需要封鎖。

中午約11時55分左右,有人在男廁發現塗鴉,內容是:”所有人會在12時半死去”,警方立即封鎖校園。

警方調查後,發現學校沒有面臨即時的威脅,於中午1時過後解除封鎖。

校園雖然獲解封,但學生在餘下上課時間都要留在室內,警員亦留在校園駐守。

這次是San Ramon市第二次發生類似事件,11月7日,Iron Horse初中也因為在廁所的牆上發現具威嚇性的塗鴉而被下令封鎖。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。