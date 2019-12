大氣河風暴逐漸遠離 Sierra山區降雪兩英尺

【KTSF 江良慧報導】

一股大氣河風暴在週末為灣區帶來連場大雨,預計到週二還是會有零散驟雨。

灣區在這個週末雖然有風暴,但不同地區所得的雨量卻可能有很大差別,比如山區有傾盤大雨,但山谷地區則只有微雨。

好像Santa Cruz山區,從週六早上至週一早上就錄得超過7英寸雨量,而聖荷西兩日卻只有0.39英寸雨水,舊金山也只有0.61英寸,但北灣Santa Rosa就有5.43英寸。

至於Sierra山區也傳來好消息,降雪超過2英尺,在部分Lake Tahoe的滑雪場的山頂,過去7天就錄得超過6英尺的降雪。

當地的冬季風暴警告已經結束,但在大部分的山道,例如是Truckee到Kingvale的州際80號公路,就仍然需要上雪鏈行車。

國家氣象局表示,在過去24小時,Northstar滑雪場就下雪29英寸,過去一星期總降雪量則高達73英寸。

