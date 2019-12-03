網購商品陸續送到家門 官員提醒民眾慎防門廊盜賊（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

節日購物旺季期間，許多網購的商品陸續將會送達消費者家中，有民選官員就特別在網購星期一這天，提醒大家要注意節日期間的”Porch Pirates”門廊盜賊。

收到網購的包裹，對於很多消費者來說是一件很愉悅的事情，但如果包裹送來卻被偷走，不但心情大受影響，也可能要花時間處理。

聖馬刁縣縣議員David J. Canepa特別發聲明提醒民眾，表示網購星期一交易金額將破紀錄，大家要注意寄送到家裡的包裹存在著被盜竊的風險，而這些專偷民眾家門口包裹的”Porch Pirates” 門廊盜賊，知道該偷哪些包裹，因為相比於美國郵政局遞送的包裹，如果是聯邦快遞或亞馬遜這些私人公司遞送的包裹，罰則就會比較輕，因為美國郵政局是聯邦機構，偷竊郵局遞送的信件和包裹屬於聯邦罪行。

Canepa指出，2017年大約有2,500萬個美國人曾經被盜竊包裹，他呼籲將所有包裹偷竊行為都列為聯邦罪行。

至於要如何預防包裹被盜？Canepa建議，首先最好為包裹買保險，其次選擇親自送交的運送方式，使用自助式的儲物櫃，安裝保安攝影機，要求接收包裹要簽名，或是選擇親自到快遞公司服務櫃台領取包裹，要求寄送到家附近大型零售商的分店，甚至在公司允許下，寄送到公司而非住家。

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