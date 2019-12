網購商品陸續送到家門 官員提醒民眾慎防門廊盜賊（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

節日購物旺季期間,許多網購的商品陸續將會送達消費者家中,有民選官員就特別在網購星期一這天,提醒大家要注意節日期間的”Porch Pirates”門廊盜賊。

收到網購的包裹,對於很多消費者來說是一件很愉悅的事情,但如果包裹送來卻被偷走,不但心情大受影響,也可能要花時間處理。

聖馬刁縣縣議員David J. Canepa特別發聲明提醒民眾,表示網購星期一交易金額將破紀錄,大家要注意寄送到家裡的包裹存在著被盜竊的風險,而這些專偷民眾家門口包裹的”Porch Pirates” 門廊盜賊,知道該偷哪些包裹,因為相比於美國郵政局遞送的包裹,如果是聯邦快遞或亞馬遜這些私人公司遞送的包裹,罰則就會比較輕,因為美國郵政局是聯邦機構,偷竊郵局遞送的信件和包裹屬於聯邦罪行。

Canepa指出,2017年大約有2,500萬個美國人曾經被盜竊包裹,他呼籲將所有包裹偷竊行為都列為聯邦罪行。

至於要如何預防包裹被盜?Canepa建議,首先最好為包裹買保險,其次選擇親自送交的運送方式,使用自助式的儲物櫃,安裝保安攝影機,要求接收包裹要簽名,或是選擇親自到快遞公司服務櫃台領取包裹,要求寄送到家附近大型零售商的分店,甚至在公司允許下,寄送到公司而非住家。

